Venus Williams narra su complicada lucha contra el síndrome de Sjögren: la decisión que salvó su carrera

La ganadora de 7 Grand Slam se ha abierto en canal sobre lo mucho que sufrió hasta que un doctor le puso nombre a la inexplicable fatiga que sentía, causada por el denominado síndrome de Sjögren. "Tardaron 7 años en diagnosticarme. No estaba alcanzando mi máximo potencial y no sabía por qué. ¿Estaba trabajando demasiado? ¿Qué estaba haciendo mal? Eso pasa factura y no es fácil salir a la calle cuando no tienes mucho que dar. Por eso, cuando me diagnosticaron, pensé que era una alivio, que no estaba loca", dijo ya en el libro en el que habló de su nueva forma de vida. Un sentimiento que reconocerán otros enfermos tardíamente diagnosticados como ella.