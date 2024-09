La complicidad de Javier Bardem y Penélope Cruz en el Festival de San Sebastián: todas las imágenes

Penélope Cruz no ha podido evitar emocionarse con las palabras del intérprete en su dedicatoria por el Premio Donostia: "Se lo dedico a mi madre, que está en este teatro, y se lo dedico a una mujer a la que amo con la que he compartido mi vida y un agradecimiento muy hondo por el ser humano que eres y cómo realmente te responsabilizas de la vida, de la vida de tus hijos, de tu familia, de tu madre, de tus amigos, de la tuya, de la vida del arte, de la vida de otros, de muchos que desconoces, por los que sufres y a los que cuidas y por supuesto de la vida de este señor que está aquí diciéndote que te ama, que te quiere y que te lo agradece", ha afirmado visiblemente emocionado mirando a la actriz, que no podía contener las lágrimas.