Los problemas de la boda de Teodora de Grecia, sobrina de la reina Sofía: tres cancelaciones y un escándalo

Teodora de Grecia, hija del último rey de Grecia, Constantino II, y de Ana María de Grecia, siempre ha optado por mantener un perfil bajo a pesar de su linaje. Pese a ser la sobrina más bohemia de la reina emérita Sofía, su gran pasión es la actuación. Tras estudiar en la Universidad Brown en Rhode Island y formarse en la Academia de Cine de Londres, ha trabajado en diversas producciones estadounidenses, como en la popular serie The Bold and the Beautiful.