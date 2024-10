La historia de superación de Christopher Reeve, el 'superman' al que un accidente humanizó

Si hiciéramos una lista de los superhéroes más famosos de la historia, no sería ninguna sorpresa ver a Superman liderándola. No solo es uno de los superhéroes más antiguos (The Phantom tiene el honor de haber sido el primero, dos años antes que Superman), sino que se ha convertido en un auténtico icono imperecedero, al nivel de Mickey Mouse. Pese a que en las últimas décadas no haya conseguido tener una película a la altura, sigue siendo reconocido por generaciones y generaciones. Porque al final, es el primer superhéroe que nos viene a la mente. Tiene todo lo que pensamos que debería tener un personaje así: superfuerza, supervelocidad, capacidad de volar… y un gran corazón y sentido de la responsabilidad.