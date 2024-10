La hijastra de Mayra Gómez Kemp desvela el atípico último deseo de la presentadora antes de morir

" Estoy tratando de resolver cómo hacer todo , cuando tenga algo que decirles, os juro que os los voy a decir para que todos puedan hacer lo que tengan que hacer, pero todavía no puedo porque no hay nada que decir", ha reconocido Roxana ante las cámaras de Europa Press.

Completamente implicada en despedir a Mayra como se merece, la propia Roxana ha explicado: "Hasta ahora esto lo organizo yo , pero os juro que se van a enterar de todo, no van a necesitar perseguirme tanto".

Acto seguido ha desvelado que la presentadora del Un, dos, tres "no quería" que se realizara un velatorio por su deceso. "Ella no quería", siendo este su último deseo. También ha dejado claro que sí habrá más homenajes en el futuro: "Eso habrá de todo pero posteriormente, no lo voy a organizar yo eso".