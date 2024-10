La cantante Carmen Boza se retira de los escenarios para cuidar su salud mental: "Tengo que priorizar, atender y sanar"

"De todas las cosas que he publicado en redes sociales a lo largo de mi carrera, esta es la más complicada", así comenzaba el mensaje con el que la artista ha anunciado a sus seguidores que abandona su carrera, "lo diré sin rodeos", ha sentenciado. Boza ha señalado que no soporta la constante presión que ocasionan las redes sociales en los profesionales de su gremio ya que solo importa cumplir con los fines promocionales y no lo que para ella es lo más significativo, la música.

Boza ha incidido en que “el contenido” es lo que le ha sobrepasado ya que "la obligación de producir “contenido” para simplemente existir entre tanto ruido se ha convertido en una odisea que, lejos de estimularme y/o motivarme, me deprime, me angustia y me ha alejado de la música". No obstante, a pesar de su retirada, Carmen está "agradecida por todos estos años y a todas las personas que, a lo largo y ancho del tiempo y el espacio, me habéis acompañado de una u otra forma, pero no puedo seguir adelante".