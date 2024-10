El cantante Dani Fernández, cancela toda su agenda: los médicos le han detectado una úlcera en la garganta

A penas unos días de haber lanzado su nuevo y tercer disco, 'La Jauría', Dani Fernández ha lamentado no poder asistir a las firmas y promociones del mismo: "Me pone muy triste tener que cancelar cosas y más ahora con el recibimiento que está teniendo el disco", comenta en el post. Además, se ha disculpado con todos sus fans por no poder acudir a la firma de discos. Aún los próximos conciertos han sido mantenidos, ya que se espera una temprana recuperación del artista.