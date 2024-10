La madre de Matthew Perry revela la conversación que tuvo con él antes de morir: "Me dejó preocupada"

Durante la larga charla sobre la vida y muerte de su hijo, Suzanne relató la última conversación que tuvo con Matthew , poco tiempo antes de su pérdida. "Se acercó a mí y me dijo: 'Te quiero mucho y estoy muy feliz de estar contigo ahora", algo que, aunque fuera un sentimiento común entre familiares, le produjo una sensación de extrañeza: "Era casi como si fuera una premonición de algo. No pensé en eso en ese momento, pero pensé: '¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuvimos una conversación así? Han pasado años", comenta, pues es sabido que el actor tuvo una complicada relación con sus padres , al igual que su famoso personaje.

"Creo que había una inevitabilidad en lo que iba a sucederle, y él lo sentía con mucha fuerza. Pero él dijo: "Ya no tengo miedo". Y eso me preocupó", añadió Suzanne, visiblemente afectada por el recuerdo. Poco después, Matthew moría a causa de los efectos de la Ketamina, tal y como reveló su autopsia. Su relación con las drogas y los estupefacientes también fueron eje central de la entrevista, pues la familia continúa luchando contra las adicciones a través de la Matthew Perry Foundation. "Hubo un problema que no pude superar, no pude ayudarlo", lamentaba Suzanne, con un nudo en la garganta.