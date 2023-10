El joven ha sido identificado como Jake Marlowe, de 26 años, del que no se tienen noticias desde el sábado por la mañana, informa Sky News.

"Estaba haciendo de seguridad en una 'rave' cuando me llamó a eso de las 04.30 para decirme que estaban volando cohetes por encima de ellos. Una hora después me dijo que la cobertura era muy mala y que me mantendría al día", ha explicado su madre sobre su última conversación.