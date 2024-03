El Papa, en silla de ruedas, lava los pies de 12 presas

En una breve homilía, totalmente improvisada, el Papa ha destacado que "en este momento de la cena, hay dos episodios que llaman la atención". Por un lado, el lavatorio de los pies de Jesús, en el que "Jesús se humilla" y "con este gesto" hace entender "lo que él había dicho: que no he venido para ser servido sino para servir", de manera que enseña el camino de servicio". El otro episodio "triste", según Francisco, es la traición de Judas, que no es capaz de llevar adelante el amor y "le lleva a hacer una cosa fea". "Pero Jesús perdona todo, Jesús persona siempre, solo es necesario que nosotros pidamos el perdón", ha añadido.