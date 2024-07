Orbán viaja por sorpresa a China para reunirse con Xi y abordar la guerra entre Rusia y Ucrania

El primer ministro de Hungría , Viktor Orbán ha realizado este lunes una visita sorpresa a China donde el presidente Xi Jinping . Un viaje calificado como “misión de paz” tras su reciente visita a Rusia para hablar con el líder ruso, Vladimir Putin . Este viaje no gustó nada al Consejo Europeo , quien advirtió al húngaro de que no debía hablar en nombre de la Unión Europea a pesar de que fuese a ocupar la Presidencia rotatoria del organismo.

En este sentido, el mandatario chino ha incidido en que un alto el fuego y un acuerdo político "va en interés de todas las partes" y ha abundado en que la prioridad es rebajar las tensiones a través de los principios de no expansión del conflicto, no aumentar la intensidad del mismo y no azuzar las llamas de la guerra.