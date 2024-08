15.000 personas participan en una manifestación antirracista en Belfast en respuesta a los movimientos ultraderechistas

Mientras, individuos no identificados lanzaron anoche un cóctel molotov contra una mezquita y han incendiado varios coches en la región británica de Irlanda del Norte en un nuevo episodio de violencia ultraderechista.

La mezquita ha sido atacada en Co Down a la 1.00 horas de la madrugada del sábado, pero la bomba incendiaria no provocó ningún incendio. En el edificio ha aparecido una pintada racista, según recoge la televisión pública irlandesa RTÉ.