¿Quién ganó el debate entre Donald Trump y Kamala Harris?

Trump, justo después del duelo televisivo, hizo algo que los candidatos no suelen hacer y es que fue a la sala de prensa a hablar con los periodistas. El republicano trató de controlar la información y convocó a los medios al 'spin room', que es donde suelen acudir las campañas y los asesores para dar su versión del debate.

Aseguraron que Trump no dijo nada que no haya dicho antes y que no cometió grandes errores. Consideran que simplemente que Trump fue Trump.