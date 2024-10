El padre de Teagan McFarlane, una de las niñas a las que un hombre lanzó ácido en Londres: "Fue víctima de un devastador ataque"

El adolescente de 16 años, que no era alumno de la escuela, presentaba heridas que no revestían gravedad y ha sido dado de alta, informan medio como 'Daily Mail'. No obstante, la menor que resultó herida, que sí es estudiante del colegio Westminster Academy, presenta lesiones severas. Se trata de Teagan McFarlane, cuyo padre ha abierto una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir todos los gastos médicos.