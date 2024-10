El perro abandonado en el huracán Milton: se llama 'Trooper', está en buen estado y se encuentra "algo estresado"

Los agentes de policía lo encontraron en uno de los laterales de la autopista I-75 de Tampa, una vía que estuvo completamente colapsada de coches en cuanto la alcaldesa de la localidad alertó a todos sus vecinos: "Si no os marcháis, vais a morir". Sin embargo, a los dueños de este animal pareció no importarle, lo abandonaron en plena carretera y encima lo ataron para que no pudiera escapar del huracán.