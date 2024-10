Rusia entrega los restos mortales de más de medio millar de soldados ucranianos

Paralelamente a esta entrega, el presidente ruso, Vladimir Putin , ha advertido de que no permitirán que Ucrania adquiera armas nucleares "bajo ninguna circunstancia" y en caso de que eso ocurra, subraya, dicha "amenaza" será respondida "adecuadamente". Putin ha asegurado que el despliegue de armamento nuclear en territorio ucraniano es un viajo anhelo de las autoridades del país vecino. "Han hablado de esto repetidamente", ha contado el presidente ruso durante una rueda de prensa con motivo de la cumbre de los BRICS que se celebra en Moscú la semana que viene.

Putin también ha dicho que es "muy difícil y contraproducente" poner plazos a este conflicto, más cuando la presencia de la OTAN en el mismo es conocida por todos. "Estamos listos para continuar la lucha y lograr la victoria", ha zanjado. Asimismo, ha expresado su desconfianza ante las propuestas de paz que llegan desde Occidente --no así de las de China y Brasil que considera "equilibradas"--, y ha advertido de que Rusia no busca una "tregua de una semana o un par de años" para que los países de la OTAN se puedan rearmar. Por otro lado, ha señalado que las "amenazas" no solo provienen de una posible presencia de armas nucleares en territorio ucraniano, sino también del despliegue de armamento estadounidense "bastante serio" en algunos lugares de Asia Pacífico.