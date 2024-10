Josep Borrell defiende reconocer el estado palestino y reprocha a Israel que no diga alternativas: "No proponen otra"

Ha clausurado este domingo en Barcelona en la Conferencia de la sociedad civil euromediterránea contra la polarización a raíz de Oriente Medio, con el lema 'Reclaiming our Shared Humanity. Countering Polarisation, Dehumanisation, and Radicalisation driven by the Middle East Conflict', con más de 200 participantes de unos 30 países, organizada por el IEMed con apoyo de la UE.