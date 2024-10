Elecciones EEUU 2024 | Bruce Springsteen y John Legend alzan sus voces contra Donald Trump: “Aspira a ser un tirano”

Entre pancartas a favor del dúo ‘Harris-Walz’ y mensajes que clamaban ‘libertad’ y acudir a las urnas el 5N, Bruce Springsteen y John Legend hicieron retumbar el estadio no solo con sus discursos, sino también con varias de las canciones que entonaron para el júbilo y disfrute de todos.

Con su guitarra y su armónica sobre el escenario, ‘el jefe’ Springsteen levantó a los asistentes con ‘ The Promised Land ’, –su mítica canción sobre la búsqueda del sueño americano–, cerrando con ‘I’m on FIre’, y provocando que todos cantasen a la par.

Por su parte, John Legend hacía lo propio con su legendario ‘All of Me’ antes de pronunciar un potente discurso que, igualmente, agitó a todos los presentes.