La hija de Gisèle Pelicot, a gritos contra su padre, que ha negado haber abusado también de ella: "Morirás en la mentira"

En la sesión del juicio de este martes se mostraron fotografías de la hija de la expareja dormida, que aparecieron en los archivos incautados en la investigación. "No me acuerdo de haber tomado esas fotos. Según ella, es ella, yo no me acuerdo. Le digo directo a los ojos que jamás la he tocado. Estoy triste. Caroline, nunca te he hecho nada, jamás", dijo el acusado a lo que su hija respondió gritándole que era un mentiroso, cuenta Página 12.