Cada cierto tiempo, Estados Unidos se asoma al precipicio del cierre de toda la administración gubernamental porque su parlamento no se pone de acuerdo sobre los límites del gasto federal. Quedan pocas horas para que todo estalle. lo noticiable es quién está detrás del mismo: Elon Musk, que se ha convertido en el gran poder a la derecha de Trump en EEUU . Incluso algunos demócratas consideran que no está a la derecha, sino que se ha convertido en algo más. Lo ha demostrado con su pulso a golpe de tuit para provocar el cierre del Gobierno de EEUU.

El multimillonario, mano derecha de Trump, inició una campaña, una auténtica avalancha de tuits, en su red social X un día antes de la votación. "Este proyecto de ley no debería aprobarse", dice Musk. "¿Alguna vez se ha visto un mayor derroche?", añade y adjunta una foto de las 1.547 páginas impresas que componen el proyecto de ley.

La solución que plantea el presidente del Congreso, Mike Johnson, muy tocado en su credibilidad, parece ser dar una patada a seguir: prorrogar los presupuestos actuales tres meses más y volver a la mesa en marzo . Si no hay una nueva rebelión de última hora, podría aprobarse este fin de semana, antes de que llegue el lunes y el cierre del Gobierno empezara a 'hacer daño'

El poder de Musk ya no es un secreto para nadie. “El presidente de la Cámara de Representantes no necesita ser miembro del Congreso”, escribió el senador Rand Paul en X. La representante Marjorie Taylor Greene se unió a la iniciativa y escribió que estaría “abierta a apoyar” a Musk como presidente de la Cámara de Representantes.

Si no se consigue un acuerdo este viernes y no se extiende el plazo, el Gobierno de Estados Unidos iniciará un cierre parcial que tendría graves consecuencias para el país, como el fin de la financiación de la vigilancia fronteriza o de los parques nacionales, hasta el corte de los pagos a más de dos 2 millones de empleados federales.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que "si va a haber un cierre del Gobierno", es mejor que sea "ahora" que él todavía no ha tomado posesión del cargo y es el demócrata Joe Biden quien está al frente de la Casa Blanca, a escasas horas de que venza el plazo para que los dos grandes partidos se pongan ahora.

"Si va a haber un cierre del Gobierno, que empiece ahora, con la Administración, Biden, y no después del 20 de enero, con Trump", ha afirmado el magnate este viernes en redes sociales. En este sentido, cree que es Biden quien debe "resolver" el "problema", aunque ha sugerido que los republicanos están dispuestos a "ayudar".

No es el único ¡charco' en el que se ha metido el magnate estadounidense Elon Musk, aliado del presidente electo, Donald Trump. Su apoyo a Alternativa para Alemania (AfD) de cara a las elecciones anticipadas de febrero, también le puede crear problemas a Trump. Un respaldo que el canciller alemán, Olaf Scholz, ha evitado valorar directamente apelando a la "libertad de opinión" de cada cual.

Scholz ha evitado en rueda de prensa entrar en polémicas y ha señalado que la libertad de opinión también es "válida" para "los multimillonarios". No obstante, ha apuntado que esta misma libertad implica "que se pueden decir cosas que no son correctas y que no contienen buenos consejos políticos".