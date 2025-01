"Estamos trabajando para que a todos los argentinos se nos trate igual ante la ley", ha asegurado Adorni. A esto ha añadido que, este cambio no está vinculado con "sacarle ningún derecho a ninguna mujer" y admitió su opinión en la rueda de prensa: "A mí, la verdad, si me matan y también te matan a vos, me gustaría que el trato sea igual y no que vos no tengas ningún tipo de connotación adicional por eso".