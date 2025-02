Gripe aviar: ¿Hay riesgo en España de sufrir desabastecimiento de huevos?

Este jueves, 'El Programa de Ana Rosa' se ha trasladado hasta una granja de gallinas en Madrid, dónde nuestra reportera ha consultado con Jaime, gerente de esta granja, si los productores de nuestro país están preocupados: "Tenemos que estar en alerta, pero no hay preocupación. Riesgo cero no existe, pero se toman medidas de seguridad en coordinación con las autoridades para que no entre en nuestras granjas", nos ha explicado.