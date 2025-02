El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, antes de que acabe febrero. Esta confirmación llega después de la primera reunión entre las delegaciones norteamericanas y rusas en Riad para buscar la paz en Ucrania y en la que no se concretó una fecha para la cita de los dos líderes.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, que encabeza las reuniones de Riad, dijo que las dos partes no establecieron una fecha para una cumbre Trump-Putin para discutir sobre Ucrania.

Trump ha acusado a Europa de no haber hecho nada por Ucrania en tres años de guerra. Eso, dice, la invalida por estar en la mesa de Riad.

Sobre la indignación de Ucrania por no haber sido invitada a las negociaciones de paz, Donald Trump, ha señalado que Kiev ha tenido tres años para llegar a un acuerdo. "Hoy escuché que alguien me decía: 'Ah, no nos invitaron'. Bueno, llevas tres años allí, deberías haberlo terminado... nunca deberías haberlo empezado. Podrías haber llegado a un acuerdo", ha sentenciado.