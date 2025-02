Von der Leyen pide al enviado de EEUU en Riad un acuerdo para una paz "justa" con garantías de seguridad

10:28 H Europa, relegada a la 'mesa de los niños' en las negociaciones sobre Ucrania

El consejero delegado del contratista alemán de defensa Rheinmetall, Armin Papperger ha sido duro con Europa, relegada por Estados Unidos en las conversaciones con Rusia sobre la paz en Ucrania. El empresario ha criticado la consecuencia de décadas de inversión militar insuficiente.

"Si no inviertes, si no eres fuerte, te tratan como a un niño", ha dicho Papperger en una entrevista al Financial Times. "Si los padres cenan, los niños tienen que sentarse en otra mesa", añade el ejecutivo alemán al señalar que "Estados Unidos está negociando con Rusia y ningún europeo está en la mesa; ha quedado muy claro que los europeos son los niños".