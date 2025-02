"Este acuerdo puede tener un gran éxito, o pasar silenciosamente. El gran éxito dependerá del presidente Donald Trump", ha dicho Zelenski, quien ha destacado que las principales cuestiones que planteó aparecen reflejadas en el texto, como las garantías de seguridad, a las que Washington se mostraba reticente. "No sólo necesitamos acuerdos económicos porque ahora estamos intentando sobrevivir (...) ¿Estados Unidos detendrá la ayuda militar? No se trata de congelar la guerra (...) Hay que entender que la guerra no termina mañana", ha dicho.