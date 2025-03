Última hora sobre el estado de salud del papa Francisco

El papa Francisco permanece " establece " y no ha necesitado ventilación mecánica, según ha informado el Vaticano este domingo por la tarde, cuando se cumplen 17 días desde que fuese ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por una infección de las vías respiratorias. El pontífice ha requerido el uso de de oxígeno de alto flujo, pero se encuentra sin fiebre.

Desde el viernes, cuando sufrió una crisis aislada de broncoespasmos que desembocó en un episodio de vómitos con inhalación y "un empeoramiento repentino de la afección respiratoria", no ha presentado broncoespasmos., está "pirético y no presenta leucocitosis", ha detallado la Oficina de prensa del Vaticano.

Aunque no ha leído el Angelus, sí lo ha redactado, al igual que la semana pasada. En su discurso, ha agradecido las oraciones por su recuperación y la atención médica recibida: "Siento todo vuestro afecto y vuestra cercanía y, en este momento particular, me siento como 'llevado' y sostenido por todo el pueblo de Dios".