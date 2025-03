J.D Vance, un halcón en política exterior, El vicepresidente J. D. Vance se jactó de "no más cuotas" en el Ejército durante su visita al campo de entrenamiento de marines , en Quantico, haciendo referencia a las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de la administración anterior y que Trump ha eliminado, según ha informado el canal de FoxNews.

"No más cuotas, no más jerga ridícula, no más formaciones en diversidad", dijo Vance. "Creemos que la verdadera fortaleza y la verdadera diversidad del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos reside en que todos ustedes provienen de todos los ámbitos de la vida, de todos los rincones de Estados Unidos, y tienen la fuerza y el propósito de ganar las guerras de la nación".