"No están todos, no está todo el camino determinado, está el camino abierto, significa que debemos seguir empujando lo que inició Francisco. Por ejemplo, un paso significativo histórico fue abrir el aula sinodal a personas no obispos; mujeres, varones, religiosas, religiosos y sacerdotes, y empezar a hablar, como hablaba Francisco, del Sínodo del pueblo de Dios. No Sínodo solamente de obispos. La jerarquía es parte de ese pueblo de Dios, pero hay otras vocaciones, otros carismas, otras llamadas. Y ya están puestas mujeres en puestos significativos de responsabilidad, de asumir situaciones a la par que los obispos, a la par que los cardenales, al mismo nivel... Lo de las mesas redondas en el Sínodo no ha sido un efecto decorativo, ha sido un efecto pedagógico de hablar en círculo, de no establecer jerarquías, de no establecer títulos, de no establecer posiciones superiores e inferiores", agrega.