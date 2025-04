El motivo por el que el papa Francisco cambio su carácter: "Antes era muy serio"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, que ha sido una de las últimas personas que ha tenido la suerte de estar con el papa antes de su fallecimiento: "El 11 de enero estuve con él en una audiencia increíble que pensaba que no se iba a dar y en la que estuvo genial. Recuero que me dijo que no perdiese nunca la alegría. Era papa de la alegría y llegaba a decir que nos habían robado la alegría a los cristianos. Tenemos el motivo fundamental para ser alegres y es lo que él trasmitía".