Juan José participará en la elección del próximo papa. Sin embargo, él no se planeta ser uno de los elegidos : "Tiene usted razón, Me preguntaba esta mañana mi secretario de los obispos auxiliares si había dormido bien y le he dicho que sí. También me ha preguntado si había soñado con el papado y le he dicho que no. E stoy muy tranquilo en ese sentido" , comenzaba la entrevista.

No hay ninguna regla que impida a un cardenal votarse a sí mismo: "A mi me parecería deshonesto. No sé si se puede, yo no lo he hecho nunc. He participado en las votaciones de la Conferencia Obispal y nunca me he votado a mí mismo", apuntaba el cardenal.