"Nuestro Omri es fuerte y no se quebrará, pero su corazón está destrozado. Ha pasado ya un año y medio y 58 rehenes esperan ser rescatados. No nos rendiremos y seguiremos luchando hasta que regrese con nosotros", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales. Hamás, que mantiene retenidos a cerca de 60 rehenes en Gaza, ha dicho en todo momento que los liberará a cambio de un alto el fuego definitivo y la retirada de las tropas israelíes de la Franja, si bien Netanyahu ha argumentado que no pondrá fin a la ofensiva hasta que el grupo no sea totalmente derrotado.