La presencia de un cardenal en esa ceremonia de clausura del féretro ha sembrado la polémica. Entre los asistentes se encontraba el cardenal Roger Michael Mahony, que admitió que en 1986, cuando era arzobispo de Los Angeles, no denunció a la policía el abuso sexual al que habían sido sometidos dos niños de origen mexicano por parte de un sacerdote. El cardenal explicó que no llamó a la policía, no pidió que su personal ubicara a los niños ni advirtió a los fieles porque entonces nadie denunció los abusos. Agregó que Baker le confesó su conducta indicando que solo se había tratado de "tocamientos" cometidos fuera de la parroquia y que posteriormente envió al sacerdote a un centro de tratamiento en Nuevo México.