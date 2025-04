En una entrevista a la emisora RTL, Ferracci ha señalado respecto a los rumores que han circulado de que en el origen pudo haber un pirateo que "no se excluye nada, pero esa hipótesis que floreció en las primeras horas del apagón no me parece que sea la hipótesis privilegiada", y ha insistido en que se analizan las posibles causas.