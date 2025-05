La Corte de Apelación de Washington ordena restaurar los aranceles de Trump

La Corte de Apelaciones de Washington ha dictado este jueves que se restauren temporalmente los aranceles de Donald Trump

Un tribunal de Nueva York había paralizado y declarado "ilegales" la mayoría de los aranceles de Trump

Compartir







Hace 58 días, Donald Trump abrió una guerra comercial poniendo aranceles a amigos y a enemigos. Lo hizo amparándose en una supuesta emergencia nacional. Un tribunal Federal de Comercio lo ha echado abajo y no puede ampararse en ese supuesto. No obstante, esto no supone el fin de los aranceles.

Según informa Dori Toribo desde Washington, el mandatario tiene margen. Porque a última hora de la tarde de este jueves, los medios locales publican que la Corte de Apelaciones de Washington ha dictado que se restauren temporalmente los aranceles de Trump. Es decir, pone en suspenso la decisión del juez de Nueva York este pasado miércoles, como había pedido la Casa Blanca.

El Gobierno de Donald Trump prepara una apelación definitiva

Ahora mismo todo está en el aire y esto va más tiempo al Gobierno de Trump para presentar una apelación definitiva. Y amenazan con llegar hasta el Tribunal Supremo. La batalla judicial se complica. Y una vez más, los aranceles de Donald Trump están envueltos todavía más incertidumbre.