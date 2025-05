Donald Trump cree que la Universidad de Harvard debería limitar su cuota de estudiantes extranjeros al 15%

El segundo de Trump, Marco Rubio, avisa que revocará los visados a estudiantes chinos en EEUU

Compartir







El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este miércoles excesivo que el número de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard supere la cuarta parte del total y estimó apropiado limitar esa cuota al 15 %.

"Aproximadamente el 31 % de sus estudiantes son del extranjero y queremos saber de dónde provienen. ¿Son alborotadores? ¿De qué países?", indicó en un acto en la Casa Blanca en el que insistió en que ese centro educativo le entregue la lista con los nombres y países de sus alumnos internacionales.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump exige a Harvard una lista con los estudiantes extranjeros

Harvard "está aceptando gente de zonas del mundo muy radicalizadas", según Trump

Según Trump, Harvard "está aceptando gente de zonas del mundo muy radicalizadas". "No queremos que causen problemas en nuestro país. Esos países no nos están ayudando. No están invirtiendo en Harvard, y nosotros sí. Entonces, ¿por qué el 31 %?", añadió el líder republicano, cuyo gobierno se dispone a cancelar todos los contratos federales restantes con esa universidad.

Desde el mes pasado, el Ejecutivo estadounidense ha congelado cerca de 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos con Harvard y le ha prohibido matricular a estudiantes internacionales, aunque esta última orden ha sido paralizada temporalmente por un juez.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump defiende su orden contra la matriculación extranjera en Harvard

Harvard apela a la Justicia para defender sus intereses y a sus estudiantes

El Gobierno ha justificado su ofensiva como una lucha por los derechos civiles, ya que ha acusado a la universidad de tener un sesgo 'woke' (progresista), de seguir aplicando consideraciones raciales en sus políticas de admisión y de tolerar comportamientos antisemitas en el campus.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Harvard, mientras, ha contraatacado en las cortes. "Cada vez que pelean pierden otros 250 millones de dólares", recalcó Trump, al tiempo que agregó que el centro de estudios "ha sido un desastre" y le ha "faltado el respeto" a Estados Unidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El presidente estimó más apropiado que los fondos dirigidos a Harvard vayan a escuelas de oficios.

"Todos se me acercan y me dicen: ‘Nos encanta la idea de las escuelas de oficios con esa cantidad de dinero’. (…) Si se lo das a Iowa, Indiana y a muchos estados buenos y bien administrados y solo se pueden usar para escuelas de oficios, enseñarán a la gente a construir motores, coches e inteligencia artificial", añadió.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Harvard cuenta con unos 6.800 estudiantes internacionales, lo que representa el 27 % de su matrícula total. Su presidente, Alan M. Garber, ha calificado la cancelación de su capacidad para matricular a alumnos internacionales como un golpe potencialmente devastador.