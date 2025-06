El milagro del asiento 11A: dos supervivientes de accidentes de aviones iban sentados en el mismo asiento

Dos supervivientes de diferentes accidentes de aviones iban sentados en el mismo asiento: el 11A

Una de las víctimas del vuelo de Air India volvía de la India de esparcir las cenizas de su mujer: dejan dos hijas huérfanas

Vishwash Kumar Ramesh, el ciudadano británico único superviviente del vuelo AI171 de Air India que se estrelló con otras 241 personas a bordo en la ciudad de Ahmedabad, iba sentado en el asiento número 11A, junto a una de las salidas de emergencia. Ese asiento fue clave para su supervivencia, y también lo fue años atrás, en 1998, para Ruangsak Loychusak, otro superviviente de una tragedia de avión. Ambos han vivido el milagro de sobrevivir a un accidente de tal calibre compartiendo una misma ubicación: su asiento 11A.

Como recoge The Telegraph, en 1998, el vuelo TG261 de Thai Airways sufría un accidente cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Surat Thani, dejando 101 muertos. A bordo iban 146 personas, y entre los supervivientes se encontraba Ruangsak Loychusak, ocupando el asiento 11A.

Loychusak ha compartido en Facebook su sorpresa al descubrir que el único superviviente del vuelo de Air India se sentó en su mismo asiento :"El único superviviente del accidente aéreo en India estaba sentado en el mismo asiento que yo, el 11A. ¡Qué escalofríos!".

El único superviviente del vuelo de Air India: "No puedo creer cómo salí vivo"

El único superviviente de la tragedia de Air India no se puede creer cómo sobrevivió: "Por un momento sentí que yo también iba a morir, pero cuando abrí los ojos y miré a mi alrededor, me di cuenta de que estaba vivo. Todavía no puedo creer cómo sobreviví", ha relatado a la cadena india de televisión DD News.

"No puedo creer cómo salí vivo de aquello", ha insistido este hombre de 40, quien ha explicado que al poco de despegar el avión sintió que se quedaba "atascado en el aire" antes de que las luces de emergencia comenzaran a parpadear, para después de repente chocar contra un edificio.

El vuelo AI171 de Air India que viajaba desde Ahmedabad, en el oeste de India, a Londres se estrelló apenas diez minutos después de despegar. La compañía ha confirmado que viajaban en el aparato 230 pasajeros --169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense--, además de doce tripulantes.