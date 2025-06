Un joven de 15 años cuenta su terrible experiencia tras ser alcanzado por un rayo cuando estaba con sus amigos en Central Park

Un rayo deja sin teléfono móvil durante días a los casi 5.000 vecinos de un pueblo de Jaén

Compartir







Un niño de 15 años cuenta la terrible experiencia que ha vivido tras ser alcanzado por un rayo en Central Park, Nueva York durante una larga tormenta eléctrica este jueves. El menor, estudiante de segundo año de secundaria, estaba con sus amigos almorzando en el parque cuando la tormenta comenzó a sacudir en el lugar.

Por suerte, ha conseguido sobrevivir al fuerte impacto y ha contado cómo sucedieron los hechos: “Me apoyé en un árbol para refugiarme de la tormenta. Ahora pienso que no fue la mejor idea”. Lo que el no sabía en ese momento es que ese árbol sería sobre el que caería uno de los rayos.

Cuando fue electrocutado, se quedó inconsciente durante unos minutos hasta que fue trasladado en ambulancia para poder ser atendido por los médicos y que ellos determinases qué efectos pudo tener el impacto sobre su salud y si iba a tener repercusiones a largo plazo, según cuenta 'Eyewitness News'.

Ha sido tratado por quemaduras de segundo grado

Fue tratado por quemaduras de segundo grado en el cuello y en la pierna y continúa siendo tratado para que pueda recuperarse pronto de lo ocurrido. "Aparentemente, tengo mucha suerte, porque mi columna vertebral estaba directamente contra el árbol y no se produjo ningún daño en los nervios. No he perdido ningún tipo de función motora. Así que estoy muy feliz por eso", dice.