Una jueza bloquea las obras de la cárcel 'Alligator Alcatraz' de Florida para migrantes

Una jueza federal de Florida ha paralizado temporalmente las obras de ampliación el centro de detención de migrantes conocido como 'Alligator Alcatraz'

Trump, en la inauguración de su Alligator Alcatraz para 5.000 migrantes: "Tenemos muchos guardias y policías, pero en forma de caimanes"

Compartir







Una jueza federal de Florida ha paralizado temporalmente las obras de ampliación el centro de detención de migrantes conocido como 'Alligator Alcatraz' hasta determinar las posibles implicaciones medioambientales de una construcción convertida en símbolo de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Varias organizaciones habían llevado ante la Justicia sus dudas sobre las potenciales repercusiones de estas obras, lo que se tradujo en dos días de vistas en un tribunal de Miami que han dado como resultado la orden dictada este jueves por la jueza Kathleen M. Williams, en vigor durante al menos dos semanas.

La orden implica la paralización de cualquier actividad de construcción de infraestructuras adicionales a las ya existentes, pero Williams ha matizado que no afecta a la propia actividad del centro, toda vez que los demandantes tampoco lo habían incluido esta variable en su denuncia, informa la cadena NBC News.

La zona de Everglades es una región rica en humedales y con presencia de numerosas especies animales como las caimanes que dan nombre a las instalaciones, construidas en torno a una pista de aterrizaje. La Administración Trump quiere ampliarlas para hacer de ellas un referente dentro de su controvertida política migratoria, que pasa por acelerar las detenciones y las deportaciones de inmigrantes en situación irregular.