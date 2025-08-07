Vance habría justificado esta orden como una medida de seguridad para el y su familia

Polémica entre EEUU y Europa por las declaraciones de JD Vance: "No es aceptable"

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se encuentra en el centro de una nueva controversia tras conocerse que solicitó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército una modificación en el flujo de agua de un lago en Ohio, donde pasa unos días con su esposa, Usha Vance, y sus tres hijos.

La petición, según el medio británico The Guardian, tenía como objetivo incrementar el caudal del río Little Miami, un afluente popular entre aficionados al kayak y otras actividades acuáticas. La modificación se habría realizado para asegurar las condiciones necesarias de navegación durante una salida familiar en barca que incluía también a su equipo de seguridad.

Aunque la solicitud fue justificada oficialmente para garantizar una "navegación segura" para el vicepresidente, algunas fuentes cercanas a la operación han sugerido que también podría haber respondido a intereses personales relacionados con el disfrute de actividades recreativas como el kayak.

Registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) evidencian un repentino incremento en el nivel del río y una disminución simultánea en la elevación del lago a comienzos de agosto, coincidiendo con el periodo en que Vance se encontraba de vacaciones.