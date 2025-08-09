Tres personas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en Times Square de la Ciudad de Nueva York

Un joven de 17 años habría sido el autor del tiroteo

Tres personas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en Times Square de la Ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Según informa el Departamento de Policía de Nueva York, un joven de 17 años habría sido el autor del tiroteo.

Las víctimas serían una mujer de 18 años y dos hombres de 19 y 65 años. La joven habría recibido una herida en el cuello, mientras que los dos hombres sufrieron heridas de bala en las piernas. Las tres víctimas han sido trasladadas al Hospital Bellevue y se encuentran en condición estable, según han informado las autoridades.

Un policía ha muerto en un tiroteo --cuyo autor también ha muerto-- ocurrido en el campus de la Universidad de Emory, en el área metropolitana de la ciudad de Atlanta (EEUU), que alberga una sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que también ha recibido disparos y podría ser el objetivo del ataque, cuyo autor ha fallecido.

Alrededor de las 16.50 horas (hora local), la Policía de Atlanta recibió una llamada alertando de disparos producidos en el campus universitario. Tras un gran despliegue policial y un intercambio de balas entre el autor de los hechos y los agentes, el responsable fue hallado muerto con heridas de bala, sin especificar todavía si resultó abatido o se disparó a sí mismo.

Un policía, del que todavía se desconoce la identidad, fue alcanzado por una bala y tras ser hospitalizado, no ha sobrevivido a las heridas provocadas en el ataque. "Este agente respondió a la llamada como estaba entrenado y, durante el incidente, recibió disparos y perdió la vida", ha indicado el jefe interino del Departamento de Policía del Condado de DeKalb, Greg Padrick, en declaraciones recogidas por CNN.