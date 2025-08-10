Logo de InformativosInformativos
Internacional
Terremotos

Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el oeste de Turquía: se ha sentido en Estambul y en países vecinos

Terremoto de magnitud 6,1 en el oeste de Turquía que se ha sentido en Estambul y países cercanos
Los equipos de rescate están trabajando en las zonas afectadas.Informativos Telecinco

  • El seísmo fue registrado a las 19.53 a unos 11 kilómetros de profundidad y ha llegado a sacudir ligeramente Estambul

  • Los equipos continúan su trabajo en el terreno con labores de rescate

Compartir

Al menos cuatro personas han resultado heridas por un terremoto de magnitud preliminar 6,1 en la provincia turca de Balikesir, en el oeste del país, según ha confirmado el ministro de Salud del país, Kemal Memisoglu.

"Su tratamiento continúa en nuestros hospitales y sus vidas no corren peligro", ha asegurado el ministro en su cuenta de la red social X. Nuestros equipos continúan su trabajo en el terreno y estamos siguiendo de cerca el proceso con todas nuestras instituciones relevantes", ha añadido.

PUEDE INTERESARTE

El seísmo, a 11 kilómetros de profundidad

El seísmo fue registrado a las 19.53 a unos 11 kilómetros de profundidad y ha llegado a sacudir ligeramente Estambul. Desde entonces, la Agencia para la Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD) ha registrado más de una decena de réplicas de menor intensidad, pero superiores a una magnitud 3.

El ministro del Interior, Alí Yerlikaya, también ha confirmado que dos personas han sido rescatadas por el colapso de un edificio en la localidad de Sindirgi, en Balikesir.

PUEDE INTERESARTE

"Las labores de rescate continúan. Nuestra gendarmería continúa la búsqueda en las poblaciones circundantes. Nos mantendrán informados de cualquier novedad", ha añadido.

Temas