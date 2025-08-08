El Instituto Geográfico Nacional ha registrado los pequeños seísmos en el marco de “un enjambre de actividad microsísmica anómala”

8 volcanes en España que tienes que visitar

El Teide ha registrado en las últimas horas más de 700 pequeños terremotos, como ha anunciado el Instituto Geográfico Nacional apuntando a “un enjambre de actividad microsísmica anómala”. Han sido imperceptibles por la población, pero muchos ya se preguntan si el gigante dormido está despertando.

La columna vertebral de Tenerife ha vuelto a dar señales de vida desde las profundidades del volcán. Desde 2016 no se había registrado un enjambre sísmico y, aunque el Teide sigue siendo un volcán activo, no es un aviso de que vaya a despertar pronto. Lleva desde 1909 en silencio, sin erupcionar, y esto es solo un paso más en la actividad magmática. El volcán sigue vivo y lo vigilan desde el Instituto Geográfico Nacional.

De los pequeños terremotos del Teide al recuerdo del volcán de La Palma

Los pequeños terremotos se registraron a 10 kilómetros de profundidad a las dos de la madrugada, sin interrumpir el sueño de los isleños. Nada que ver con los de La Palma, en 2021, donde sí hubo intrusión magmática: la lava se abrió paso a través de las rocas, enfriándose y solidificándose.

Entonces, la isla tembló durante días. Rompió la calma en una superficie que se revuelve y que está viva; que como la del Teide, bajo una aparente calma, la naturaleza sigue su curso.

El sexto enjambre sísmico registrado en el Teide

Según ha precisado el Instituto Geográfico Nacional los pequeños seísmos registrados se corresponden con el sexto enjambre sísmico registrado en Tenerife desde 2016 y localizado en esa zona. Anteriormente, se registraron en octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022 y noviembre de 2024. Sin embargo, como han explicado, debido a la baja energía de muchos de estos terremotos los eventos de menor magnitud han sido detectados únicamente por el sistema automático de vigilancia sísmica.

De este modo, no cuentan con la calidad suficiente para ser incorporados a su catálogo oficial.