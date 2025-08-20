Un millonario se plantea bajar a las profundidades del océano para ver los restos del Titanic tras la tragedia del Titán

La tragedia del Titán, el polémico submarino que implosionó cuando exploraba los restos del Titanic: los puntos clave del desastre

Hace dos años que el sumergible de la empresa Oceangate desapareció en las aguas de Terranova cuando realizaba una expedición a las profundidades del océano para visitar el Titanic. Al bordo de esta máquina, llamada Titán, viajaban cinco personas. Todas ellas murieron después de una fuerte implosión.

Hasta el momento, y debido a este accidente, el Titanic ha permanecido fuera de los límites humanos, pero eso no quita que siga siendo un gran atractivo para aquellos curiosos y exploradores que puedan permitirse uno de estos viajes. La industria, a pesar de haber cargado con la muerte de esas cinco personas, también están deseando poder retomar estos proyectos y enmendar su error.

Patrick Lahey, director ejecutivo de ‘Triton Submarines’ dijo al medio ‘The Post’ que otro de los grande atractivos del Tintanic, a parte de su historia, es la gran profundidad a la que se encuentra. Por ello, ya se encuentra trabajando en un nuevo submarino con el que se volverían a hacer este tipo de viajes.

El coste del supuesto viaje

El mismo medio, recibió una información afirmando que un millonario supuestamente va a realizar el viaje “en un par de semanas” y que su coste sería de 10 millones de dólares. El nombre de este aventurero por el momento se desconoce, ya que ese informador no quiso dar el nombre porque es una persona conocida.

Además, añadió que conoceríamos el nombre de esa persona por él o por ella misma a través de un anuncio, una vez hecho el viaje. Si verdaderamente se produjese ese viaje, este hombre o mujer sería conocido como la persona que viajó al Titanic después de la tragedia ocurrida hace dos años en la que fallecieron cinco personas durante el descenso.