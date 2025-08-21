La paracaidista Jade Damarell ha fallecido tras no activar el paracaídas: tampoco activó el de emergencia y dejó una nota disculpándose

Una paracaidista ha muerto tras no desplegar su paracaídas a gran altura mientras descendía por los aires en el condado de Durham, Inglaterra. La investigación abierta ha descubierto que Jade Damarell, de 32 años, estaba pasando una mala época tras separarse de su novio.

Falleció al instante después de una caída libre de un total de 60 segundos tras escribir una carta a su familia despidiéndose y disculpándose. Hasta el momento, se descarta que pueda tratarse de un accidente ya que la paracaidista habría completado un total de 500 saltos sin ningún tipo de problema, según cuenta el 'Daily Mail'

Cuando sus familiares, amigos y compañeros se enteraron de lo sucedido, pensaron que se trata de un accidente. Tras encontrar la carta y ver que no optó por usar la cámara que usaba en todos sus vuelos, comenzaron las sospechas de que se pudiese haber tratado de un suicidio. Además, hay indicios de que ni siquiera hizo ningún intento de desplegar su paracaídas, ni el principal ni el de reserva.

Tampoco activó el paracaídas de emergencias

También se ha sabido que la profesional no quiso activar un mecanismo de seguridad, conocido como AAD, que es el que despliega inmediatamente un paracaídas de reserva en caso de que el paracaidista no pueda hacerlo. Su madre, que ya lloraba su pérdida, decía que la vida de su hija había estado llena de aventura “espíritu y libertad”.