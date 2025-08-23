Disturbios y enfrentamientos en Reino Unido por las protestas racistas en hoteles en los que se aloja a migrantes
Manifestantes y rivales se han enfrentado en los hoteles en los que se aloja a migrantes por todo Reino Unido
200 manifestantes antiinmigración ataviados con banderas inglesas y británicas se han enfrentado a unos 50 activistas en Horley
Grupos de manifestantes se han concentrado este sábado ante las hoteles en los que se aloja a inmigrantes en varias ciudades de Reino Unido bajo el lema "Abolamos el sistema de asilo" que han tenido como respuesta otras tantas contramanifestaciones.
En algunos puntos se han producido disturbios y enfrentamientos con la Policía.
Manifestaciones por todo Reino Unido
Ha habido manifestaciones en ciudades inglesas como Bristol, Exeter, Tamworth, Cannock, Nuneaton, Liverpool, Wakefield, Newcastle, Horley y en el Canary Wharf --Muelle Canario--, en el centro de Londres. También ha habido protestas en Aberdeen y Perth (Escocia) y en Mold y Flintshire (Gales).
raciEn respuesta, Stand Up to Racism (Álzate Frente al Racismo) ha convocado concentraciones en Bristol, Cannock, Leicester, Liverpool, Newcastle, Wakefield, Horley y Long Eaton, en Derbyshire.
Varios activistas se enfrentan a los manifestantes racistas
Los agentes de Policía a caballo han intervenido en Bristol para separar a ambos grupos en el parque Castle. En la ciudad se ha implantado una "zona de dispersión" que otorga competencias adicionales a los agentes para evacuara a individuos o grupos por "acoso, alarma o molestias".
Por otra parte, en Horley unos 200 manifestantes antiinmigración ataviados con banderas inglesas y británicas se han enfrentado a unos 50 activistas de Stand Up to Racism. "¡Decidlo alto, decidlo claro: los refugiados aquí son bienvenidos!", han coreado los contramanifestantes.