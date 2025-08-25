Al menos tres personas han fallecido y otra está ingresada en el hospital de gravedad tras un accidente de helicóptero en Hampshire

Un accidente de helicóptero ha dejado tres personas muertas y una cuarta hospitalizada de gravedad después de sufrir una caída durante una clase de vuelo con la Isla de Wight.

La máquina que cayó en Hampshire, confirmó la muerte de tres personas y afirmaba que una cuarta estaba en un estado muy grave. Por el momento no se sabe cuáles han sido los motivos del accidente, las autoridades han abierto una investigación para determinarlo, según ha informado la BBC.

"En este momento no podemos proporcionar más información sobre las personas involucradas, ya que continúan los esfuerzos para contactar y apoyar a sus familias. "No comentaremos sobre las circunstancias del incidente, pero continuaremos trabajando junto con la División de Investigación de Accidentes Aéreos"

El estado de la persona herida

Estas han sido las primeras palabras de algunos de los agentes que están a cargo de la investigación abierta para determinar qué ha podido causar la caída de la máquina en plena clase de vuelo. Por el momento, tampoco se sabe nada más de la persona hospitalizada, su pronóstico es reservado, aunque en un primer lugar, afirmaban que era muy grave, al borde de la muerte.

Hasta la zona, concretamente en la carretera Shanklin A3020, se han desplazado los servicios de emergencia acompañados de un portavoz de las ambulancias aéreas que trasladó al herido al centro de traumatología del hospital de Southampton, donde se encuentra siendo tratado por los médicos.