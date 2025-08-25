El sistema de diques que protegía la ciudad se reventó y las aguas crecidas del río Missisipi inundaron la ciudad de Nueva Orleans el 29 de agosto de 2005

Katrina provocó casi 1.400 muertos y daños millonarios: se considera la quinta tormenta más mortífera de la historia de Estados Unidos

La tormenta Katrina, hace 20 años, cambió para siempre el Estado de Luisiana, en EEUU. Los vientos y las inundaciones provocadas destrozaron furia la ciudad de Nueva Orleans, y con ella la vida de cientos de personas. La tormenta tocó tierra el 29 de agosto de 2005 con rachas de viento de hasta 200 kilómetros por hora. Después llegó lo peor cuando el sistema de diques se rompió y la ciudad quedó bajo el agua.

Nació como un fenómeno más en el Atlántico, pero creció hasta convertirse en uno de los huracanes más poderosos de la historia... se encuentra entre los cinco más mortíferos.

Los diques que protegían la ciudad cedieron, y el 80% de Nueva Orleans quedó bajo las aguas desbordadas del río Misisipi y el lago Pontchartrain, que rodean la urbe unos 5,4 metros y provocando la muerte de 1.392 al paso de la tormenta Katrina. Las imágenes de los supervivientes, en los tejados de sus casas pidiendo ayuda siguen vivas en la memoria, a pesar de las dos décadas transcurridas.

Katrina: casi 1.400 muertos y daños millonarios

El Katrina puso al descubierto desigualdades de Estados Unidos y la respuesta tardía del gobierno, que dejó cicatrices profundas en la población, mayoritariamente negra de este Estado; las autoridades y los expertos tuvieron que admitir que la estructura de diques no tenía el mantenimiento adecuado que podría haber evitado la tragedia. Nueva Orleans se reconstruyó, pero la memoria permanece y la gente no olvida.

La histórica ciudad del jazz se mantiene firme, recordando a los que fallecieron durante el Katrina y hubo gente que nunca ha vuelto a sus casas. De hecho, ahora la mayoría de sus habitantes es blanco. Katrina provocó daños materiales por 108.000 millones de dólares y se considera el que más pérdidas económicas ha provocado.