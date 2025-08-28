El canciller alemán, Friedrich Merz, aconseja a los jóvenes empezar a ahorrar de inmediato para su jubilación

Su iniciativa de “diez euros al mes” busca fomentar la educación financiera y crear capital privado

Alemania atraviesa una seria crisis en su sistema de pensiones, y el canciller Friedrich Merz sorprendió esta semana al recomendar a los jóvenes alemanes que comiencen a ahorrar cuanto antes para garantizar su futuro. “Comenzad hoy mismo”, instó el líder conservador, que acompañó sus palabras con la presentación de un plan inédito de apoyo estatal.

El desafío no es menor. Como ocurre en gran parte de Europa, el país enfrenta una presión demográfica que amenaza la sostenibilidad del sistema público de jubilación. Para finales de 2025 se habrán retirado cerca de 20 millones de ‘boomers’, mientras apenas 13 millones de nuevos trabajadores se incorporarán al mercado laboral.

Disparidad de propuestas en la coalición

Las pensiones absorben ya una cuarta parte del presupuesto federal y la reforma sigue aplazándose. Dentro de la coalición, las posiciones divergen: la ministra de Trabajo, Bärbel Bas, propone mantener las pensiones en el 48% del salario, mientras que la titular de Economía, Khaterine Reiche, apuesta por retrasar la edad de jubilación. “No puede ir bien a largo plazo que solo trabajemos dos tercios de nuestra vida adulta y pasemos un tercio en la jubilación: tenemos que trabajar más y más tiempo”, declaró a Frankfurter Allgemeine.

El plan de los “diez euros”

Merz, en cambio, apuesta por reforzar el ahorro privado. Su iniciativa prevé que, a partir de 2026, los niños entre 6 y 18 años reciban una aportación mensual de 10 euros en una cuenta de inversión. En 12 años podrían acumular hasta 1.440 euros, exentos de impuestos hasta la jubilación, actualmente fijada en los 67 años.

El coste rondaría los 1.500 millones de euros anuales, pero el canciller defiende que “costaría menos que las subvenciones federales cada vez más elevadas al seguro de pensiones” y permitiría a cada alemán “constituir un capital propio”.

Críticas sindicales

La iniciativa ha generado división. El sindicato IG Metall la tachó de “alejada de la realidad y potencialmente peligrosa”, defendiendo que en lugar de fomentar planes privados en mercados bursátiles, lo urgente es reforzar el sistema público de pensiones.

Origen de la propuesta

La idea parte de la economista Ulrike Malmendier, profesora en la Universidad de California en Berkeley y miembro del Consejo de Expertos Económicos. “Si inviertes en una cartera ampliamente diversificada y adoptas una perspectiva a 30 años, entonces tendrás prácticamente garantizada una rentabilidad decente”, explicó a Financial Times.

El Bundesbank calcula que los hogares alemanes acumulan unos 9 billones de euros en activos financieros, de los cuales el 37% permanece inmovilizado en efectivo o cuentas de bajo rendimiento.