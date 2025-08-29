Durante el vuelo, de aproximadamente seis horas, los baños de avión de Virgin Australia dejaron de funcionar

Los pasajeros de un vuelo reciente de la compañía Virgin Australia que se dirigía de Bali a Brisbane se les dijo que orinaran "en botellas" después de que todos los baños del avión dejarán de funcionar.

El jueves 28 de agosto, el vuelo VA50 despegó del Aeropuerto Internacional de Denpasar con solo dos baños en funcionamiento, según informa 7News.

Durante el vuelo, de aproximadamente seis horas, el resto de baños del Boeing 737 también funcionaron mal y no pudieron usarse, informó 7News. Según recoge el diario ‘People’, un portavoz de la compañía aseguró que “un vuelo de Denpasar a Brisbane el jueves por la noche [había] experimentado un problema durante el vuelo que afectó el funcionamiento de los baños".

Un incidente "más que inaceptable"

"Nos disculpamos sinceramente con nuestros clientes y agradecemos a nuestra tripulación por gestionar una situación difícil a bordo", agregó el comunicado. Según el citado diario, la aerolínea explicó que todos los baños estuvieron fuera de servicio durante la última hora y 40 minutos del vuelo.

Un pasajero a bordo aseguró que el incidente fue "más que inaceptable", según The Australian . El hombre dijo que el segundo baño trasero quedó inutilizable poco después del despegue, por lo que los pasajeros terminaron teniendo que esperar en fila durante unos 40 minutos para usar el baño individual en la parte delantera del avión, según el medio.

"Una mujer mayor no pudo sostenerse y sufrió la humillación de orinarse en público", dijo al periódico. "Los niños lloraban, los pasajeros mayores estaban angustiados y muchos estaban visiblemente molestos por la falta de dignidad e higiene", añadió.

"Forzar a los pasajeros a permanecer sentados en un espacio reducido durante horas, rodeados de inodoros desbordados y desechos humanos, es un riesgo para la salud pública, un problema de seguridad y una absoluta desgracia”, añadió el hombre a ese periódico.

La subsecretaria nacional del Sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU), Emily McMillan, declaró que el incidente representó un "riesgo grave" tanto para la tripulación como para los pasajeros, según ABC. El TWU se ha puesto en contacto con la aerolínea.