La supuesta interferencia desactivó los sistemas de navegación GPS y el piloto se vio obligado a aterrizar con ayuda de mapas manuales

Las autoridades búlgaras han informado a Bruselas de que sospechan que esta flagrante interferencia fue perpetrada por Rusia

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido blanco de una supuesta interferencia rusa que ha desactivado los servicios de navegación GPS cuando se disponía a aterrizar en un aeropuerto búlgaro.

La presunta interferencia rusa ocurrió el domingo, cuando Ursula von der Leyen volaba en su jet privado de Varsovia a Plovdiv para reunirse con el primer ministro del país, Rosen Zhelyazkov. El sistema de navegación GPS del avión quedó desactivado y, tras una hora rodeando el aeropuerto de Plovdiv, el piloto del avión decidió aterrizar con la ayuda de los mapas manuales.

Según ha adelantado el 'Financial Times' y ha podido confirmar Europa Press, las autoridades búlgaras han informado a Bruselas de que sospechan que esta flagrante interferencia fue perpetrada por Rusia.

"El avión aterrizó sin incidentes"

"Podemos confirmar que se produjo una interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", ha señalado la portavoz comunitaria Arianna Podesta, quien ha recalcado que "este incidente subraya la urgencia del actual viaje de la presidenta" a los Estados miembro que lindan con Rusia y Bielorrusia.

"Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia. Esto reforzará aún más nuestro compromiso inquebrantable de aumentar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania", ha remachado.